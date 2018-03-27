صامطة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستفقد محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده، اليوم، المعهد العلمي بالمحافظة، والتقى مدير المعهد عثمان الحكمي والكادر التعليمي .وتجول المحافظ، خلال الزيارة، داخل أروقة المعهد ,والتقى الطلاب في الفصول الدراسية والمعامل والملعب الرياضي .كما اطلع على تاريخ المعهد منذ افتتاحه في عام 1374هـ علي يد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، والمقررات الدراسية التي يقدمها المعهد لطلابه.وفي ختام الجولة، أثنى بن لبده على ما شاهده خلال الزيارة، معرباً عن شكره وتقديره لإدارة المعهد وجميع العاملين فيه من الكوادر المؤهلة، مؤكدا أنهم هم الدرع الواقي لهذا الوطن وعليهم المواصلة في غرس حب الوطن في نفوس الطلاب من أجل أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.//انتهى//14:26ت م