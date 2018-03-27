الدمام 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسعقدت أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية يوم أمس اجتماعا برئاسة معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير , لمناقشة مستجدات مشروع الطريق الدائري بالدمام وربط أحياء حاضرة الدمام بطرق وزارة النقل وذلك في مقر وكالة التعمير والمشاريع في الدمام.واستعرض الاجتماع عدداً من النقاط التي تمثلت في استعراض التصاميم المعدة من قبل وزارة النقل والتقاطعات مع الطرق الشريانية بالدمام ، وكذلك امتداد الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق الملك فيصل الساحلي وامتداده موازيًا لطريق الملك عبدالله الدائري.كما تم مناقشة ربط الأحياء المطلة على الطريق الدائري بطريق القائم الذي تم تنفيذه من قبل وزارة النقل واستكمال أعمال التصاميم لطريق الدائري مع مراعاة ربطها بمداخل و مخارج الأحياء المطلة عليه إضافة إلى مناقشة ربط طرق وزارة النقل بأحياء متفرقة بحاضرة الدمام وتشمل أحياء العزيزية وأحياء غرب الدمام واستكمال بحث تسليم طرق وزارة النقل لأمانة المنطقة الشرقية والتي تم الاتفاق عليها مسبقا.وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الأمانة ووزارة النقل , حيث سيقوم بعقد اجتماعات دورية من أجل بحث كل ما يتعلق بهذه النقاط وغيرها في إطار التعاون المشترك بين الطرفين.من جانبه أكد معالي أمين المنطقة الشرقية بأن التنسيق بين الأمانة ووزارة النقل من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الطرق والشوارع بالمنطقة الشرقية مع مراعاة الجانب الأهم في السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك مراعاة الوقت لإنجاز المشاريع وتجاوز العقبات.// انتهى //14:28ت م