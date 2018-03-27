طرابلس 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستشهد مدينة سبها جنوب ليبيا ، استقراراً نسبياً في الأوضاع الأمنية، بعد اشتباكات متقطعة شهدتها خلال الأسابيع الماضية بين عناصر قوات اللواء السادس مشاه، وعناصر مسلحة متحصنة بالمدينة.وأوضح آمر اللواء السادس مشاة التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، حميد العطيابي، في تصريح صحفى اليوم " أن قوات اللواء ما تزال ترابط في أماكنها لتأمين المناطق والأهداف الحيوية في المدينة، لافتاً إلى تواصل الاستعدادات العسكرية للبدء في تنفيذ خطة تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمنطقة".// انتهى //16:03ت م