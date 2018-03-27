المنامة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأكدت مملكة البحرين دعمها الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على حقوقها وأمنها واستقرارها، وذلك ردًا على التصرفات اللامسؤولة من قبل قطر تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.وأدانت مملكة البحرين بشدة اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الجوي الذي يقع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران، فإنها تؤكد أن تكرار هذه التصرفات الاستفزازية يعكس إصرارًا واضحًا من دولة قطر على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية، وخرق الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.// انتهى //16:03ت م