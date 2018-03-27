موسكو 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة كيميروف حيث وقع حريق وأودي بحياة 64 شخصاً وتوجيهات الرئيس بوتين بإنهاء التحقيقات وتقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة .وتناولت في شأن آخر تصريحات لعدد من المسؤولين الروس أن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية على طرد الدبلوماسيين الروس.وأفادت عن مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر طشقند الدولي بشأن أفغانستان .وتطرقت إلى اجتماع المجلس الاجتماعي التابع لوزارة الداخلية الروسية حول قضايا الهجرة حيث يبلغ عدد المهاجرين في روسيا 9 ملايين شخص .وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية الروبل إلى 57.17 مقابل الدولار و 71.26 لليورو .// انتهى //16:03ت م