القاهرة 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسعقد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اجتماعاً مع رئيس البرلمان الزامبي ونائب رئيس برلمان رواندا، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.وسلم رئيس البرلمان العربي خلال الاجتماع رسالتين خطيتين لرئيس البرلمان الزامبي ونائب رئيس برلمان رواندا، وذلك استكمالاً لجهود البرلمان العربي في التصدي للتغلغل الإسرائيلي في إفريقيا.وأوضح الدكتور السلمي في بيان له اليوم أنه أكد في الرسالتين على قوة علاقات التنسيق والشراكة البرلمانية العربية الإفريقية، وتنسيق وتكامل المواقف المشتركة في القضايا المصيرية التي تهم الجانبين خاصة القضية الفلسطينية.وطالب رئيس البرلمان العربي في رسالتيه من برلمان زامبيا وبرلمان رواندا حث حكومتيهما على عدم استضافة قمة إفريقية- إسرائيلية أو المشاركة فيها قبل أن ترضخ القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" للقانون الدولي، وتُقر بحل الدوليتن، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تتبنى الحل القائم على أساس الدولتين المتعايشتين جنباً إلى جنب كمدخل لإرساء سلام شامل وعادل ودائم على المستويين الإقليمي والدولي.وثمن الدكتور السلمي في رسالتيه، مواقف الدول الإفريقية النبيلة تجاه القضايا المصيرية العربية والإفريقية ومنها القضية الفلسطينية، مشيداً بإستجابة الدول الإفريقية في تأجيل القمة الإفريقية الإسرائيلية التي كان من المقرر عقدها في جمهورية توجو في أكتوبر 2017م وأجلت لإشعارٍ آخر، والتي تحاول القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) أن تعقدها في دولة زامبيا أو دولة رواندا.وأكد رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان على تطوير علاقات التنسيق والتعاون مع البرلمانات الإفريقية، وصولاً إلى المستويات التي تعزز التضامن والتعاون العربي الإفريقي، خدمة لمصالح الشعبين العربي والإفريقي.// انتهى //16:04ت م