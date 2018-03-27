تبوك 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمحافظة تيماء مشروعات تنموية جديدة، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، والشركة السعودية للكهرباء، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 600 مليون ريال .وكان في إستقبال سموه لدى وصوله موقع المشاريع محافظ تيماء سعد نايف السديري, ورئيس بلدية تيماء سعيد خليل السعيد.وفور وصول سموه قص الشريط إيذاناً بإفتتاح المشاريع البلدية في المحافظة, التي شملت إعادة وتأهيل الشوارع والإنارة, وتأهيل وتطوير المنطقة المركزية وتحسين وتجميل المداخل للمحافظة, بقيمة إجمالية فاقت الـ45 مليون ريال, بعد ذلك تفقد سموه المشاريع الجاري تنفيذها ببلدية تيماء والبالغ إجمالية تكلفتها أكثر من 128 مليون, وشملت مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة, بنسبة إنجاز 81% ومشاريع درء وأخطار السيول وتصريف مياه الأمطار مرحلة ثانية , بنسبة 92% , وسفلتة وأرصفة وإنارة شوارع المحافظة بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 82%, ومشاريع تطوير الطريق الدائري, إضافة إلى إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاه بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 70% , ومشاريع تحسين وتجميل المداخل في المحافظة مرحلة ثانية, بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 3 مليون ريال, وإنشاء حدائق ومتنزهات في المحافظة والمراكز التابعة مرحلة ثانية, بنسبة إنجاز 83 % وتطوير المنطقة التاريخية لبئر هداج بنسبة إنجاز 70 % , وإنشاء أسواق للأعلاف والأغنام بنسبة تجاوزت الـ 78 % .كما تفقد سموه سير العمل في المباني والمرافق العامة التابعة لبلدية تيماء، التي وصلت نسب الإنجاز فيها إلى 84 % , ووضع سموه حجر الأساس لمشاريع البلدية الجديدة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 33 مليون, ومنها إنشاء حدائق وإنارة وسفلتة الشوارع بالمحافظة , واستكمال إنجاز المركز الحضاري بمحافظة تيماء, ومشروع درء أخطار السيول , ومباني ومرافق للبلدية .بعد ذلك انتقل سموه إلى مقر مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث دشن سموه مشروع توصيلات منزلية صرف صحي لعدد 1300 توصيلة بقيمة 9888000 ريال, والمرحلة الأولى لتوصيلات المنزلية لعدد 1500 توصيلة بقيمة 3680000ريال, كما دشن سموه مشروع تسوير حقل آبار مياه تيماء بطول 2000 متر بقيمة تجاوزت 2 مليون ريال, بعدها أستمع سمو الأمير فهد بن سلطان لشرح من مشرف فرع المياه بالمحافظة المهندس خالد بن عبد العزيز الدوخي عن المشاريع الجاري تنفيذها في مشروعات المياه والصرف الصحي والمتمثلة في مشروع شبكات مياه الشرب بالمحافظة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 100% ونفذ على خمسة مراحل بتكلفة تجاوزات الـ 50 مليون ريال, كما أستمع سموه لشرح عن مشروع شبكة الصرف الصحى والتي تجاوزت نسب الإنجاز فيه 84% وتم تنفيذه على خمسة مراحل بتكلفة تجاوزات 107 مليون ريال وبأطوال تجاوزات 80 الف متر .بعد ذلك قام سموه بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير متحف تيماء الإقليمي ومشروعات تطويرية أخرى، شملت تأهيل مراكز استقبال الزوار في بئر هداج، وقصر الحمراء، وقصر الرضم، بالإضافة إلى تطوير بئر هداج بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون ريال, ومشروع تطوير المتحف الذي يقع على مساحة 16310 متر مربع, وأستمع سموه لشرح عن مكونات المشروعات من نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف جمال عمر .// يتبع //16:06ت م

كما دشن سمو أمير تبوك عددا من مشروعات الكهرباء بالمحافظة بقيمة 56 مليون ريال واستمع لشرح من مدير خدمات الكهرباء بتيماء المهندس غالب بن نهار الرمان عن المشروعات التي شملت مشروع محطة تحويل تيماء جهد 132/ 33 ك . ف , بتكلفة 36مليون ريال , ومشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد بقيمة تجاوزت الـ6 مليون ريال, ومشاريع إحلال وتعزيز محولات وشبكات التوزيع بالإضافة المشاريع ربط محطات التحويل لشبكات التوزيع بقيمة 13 مليون ريال .وقال سموه في تصريح صحفي عقب تدشينه هذه المشروعات : هذه أيام اعتزاز وفرحة أن نشارك أهالي محافظة تيماء بما تم فيها من إنجازات, وماهو مستمر العمل فيه بفضل الله أولاً ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وتوجيهاتهما للمسؤولين بالاعتناء بكل ما يخدم المواطن وبكل بقعة من المملكة العربية السعودية والحرص على مستوى المواطن السعودي والمقيم ايضاً, وان تكون الخدمات جميعها متوفرة على أكمل وجه.وأضاف سموه : من الملفت أيضاً أن محافظة تيماء من أقدم محافظات المملكة, نجد فيها هذه النتائج الهائلة للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم فيها, ولايوجد مكان في تيماء بجميع محافظاتها ومراكزها إلا مغطى بالكهرباء ء والمياه بنسبة 100% والله الحمد، إضافة إلى الصرف الصحي الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نسب عالية, وخلافها من المشاريع الصحية والتعليمة حيث وصل التعليم في تيماء من الروضة إلى أعلى الدرجات العلمية, مؤكداً سموه أن هذه نقلة نوعية ومهمة ومن يرى تيماء الآن وتيماء قبل عشرات السنين يعرف الفرق الحقيقي في مستوى الخدمات والتنمية, ويجد نقلة هائلة جداً.وهنأ سموه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأهالي المحافظة على ما تشهده من نماء ورخاء , مشددا على المسؤولين أن يحافظوا على هذا الإنجاز ويبنوا عليه والبلد في حاجة دائمة للتوسع في الخدمات , مشيراً سموه إلى أن المملكة تعيش نعما عظيمة ولا يتم الحفاظ عليها إلا بالعمل, ومخافة الله في هذا الأمر وبلادنا في خير وشعب المملكة دائما في خير, سائلاً سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد, وأن يحفظ الشعب السعودي .// انتهى //16:06ت م