بريدة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسحصلت مكاتب العمل بمنطقة القصيم على المركز الأول في خدمة العملاء ضمن التقييمات السنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقياس مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة في مكاتب العمل ، الذي تتنافس عليه 13 منطقة على مستوى المملكة .ويهدف هذا التقييم إلى قياس أداء مكاتب العمل البالغ عددها أكثر من 38 مكتباً في المملكة، وتحفيز منسوبي خدمات العملاء بالمكاتب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.وعبر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع عن سعادته بتفوق وتقدم مكاتب العمل بالمنطقة في منافسات الوزارة على مستوى المملكة، مثمناً جهود العاملين بمكاتب العمل ، مطالباً ببذل المزيد من العطاء والتفوق وتقديم أفضل الخدمات, والحصول على المراتب المتقدمة في تقييمات الوزارة الهادفة إلى بث روح المنافسة بين مكاتب العمل .من جهته أكد مساعد مدير عام فرع الوزارة بالقصيم لقطاع العمل أحمد بن فهد الوتيد أن جميع العاملين في مكاتب العمل يعملون بروح الفريق الواحد, والدعم والمساعدة من مدير عام الفرع بالمنطقة.// انتهى //16:06ت م