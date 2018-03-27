المدينة المنورة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسزار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ فرع الوزارة بالمدينة المنورة, حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الفرع المدير العام فهد بن سليمان التويجري.وهنأ معاليه خلال اللقاء الذي عقده مع مديري الإدارات بفرع الوزارة , مدير ومنسوبي الفرع بحصولهم على المركز الثالث في جائزة الوزارة للفرع المتميز في دورتها الأولى، مشيراً إلى أن تميز الفروع هو في تميز العاملين, كون الفرع هو مقدِّم خدمة والخدمة تقدم عبر قنواتها الخدمية المعروفة ولا يمكن أن يكون التميز إلا بالرجال والإدارات.وبين أن أداء الأمانة في الوظيفة على قسمين: الأمانة الشرعية، وهي أمانة التكليف أمانة الحلال والحرام أمانة الإخلاص في العمل، مستشهداً بقوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها}، والقسم الثاني الأمانة الوظيفية فالوظيفة لها معايير موجودة في التكاليف الوظيفية وأداء الأمانة فيها والقيام بها على أكمل وجه من ناحية أوقات العمل والخدمات .. حاثاً معاليه الجميع على البذل والنشاط.ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, بالجهود المبذولة بالوزارة لمواكبة التطور التقني في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمات المقدمة لبيوت الله عز وجل والدعوة اليه بالحسنى.واطلع معاليه في ختام اللقاء، على أنظمة المراقبة الأمنية على مدار الساعة لجامع قباء في مكتب المدير العام للفرع.من جهته أكد التويجري، أن الزيارة سيكون لها الأثر الإيجابي والدافع الكبير إلى المضي قدما لكل ما سيعود على فرع المدينة وبيوت الله عز وجل والدعوة إليه بفوائد عدة وخدمات جليلة تبرز الجهود المقدمة والمبذولة لبيوت الله من قبل حكومتنا الرشيدة.مما يذكر أن زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة المدينة المنورة شملت فرع الوزارة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.// انتهى //16:09ت م