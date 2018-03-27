الطائف 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسشارك فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف في فعاليات ملتقى التوظيف الثاني ، الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بفندق الطائف انتركونتيننتال .وسعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال مشاركتها بالملتقى إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها في مجالات تنمية الموارد البشرية السياحية عبر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) ، والذي يعمل على إعداد وتنفيذ وتحديث استراتيجيات وخطط التوطين في وظائف القطاع السياحي ، وزيادة مساهمة العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى توحيد وتنسيق الجهود والأدوار مع الشركاء المباشرين في تنمية الموارد البشرية السياحية ، وتطوير أسس ومعايير الجودة الشاملة في مجال التعليم والتدريب السياحي .وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن الهيئة تولي اهتماماً في توفير فرص العمل للشباب في القطاع الخاص، والتعريف بالجهات التي تقدم التمويل اللازم ، علاوة على تحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية ، وتنفيذ برامج التوعية المهنية السياحية التي تستهدف الطلاب وملاك ومشغلي والعاملين في القطاعات التي لها علاقة مباشرة بخدمة السائح.// انتهى //16:09ت م