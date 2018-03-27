تونس 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسعقدت المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " ارابوساي " في العاصمة التونسية اليوم ، ملتقى علمي حول " الرقابة على أهداف التنمية المستدامة ومهنية الأجهزة "، بمشاركة ممثلي الأجهزة الأعضاء في المنظمة ، بينها المملكة العربية السعودية التي رأس وفدها مستشار رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور محمد بن إبراهيم الحبيب .وشدد الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "ارابوساي" نجيب القطاري في كلمته الافتتاحية ، على أهمية الملتقى بوصفه يشكل إطاراً لتبادل الخبرات المشتركة بين أعضاء المنظمة التي تتوافق إجمالاً مع الأولويات الشاملة المدرجة ضمن المخطط الإستراتيجي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة المالية " انتوساي " والمتعلقة بتنمية قدرات الأجهزة في مجال الإسهام في متابعة ومراجعة وتنقيح أهداف التنمية المستدامة والرفع من مهنية الأجهزة الأعضاء.من جانبه استعرض الدكتور محمد الحبيب إنجازات ديوان المراقبة العامة في المملكة ، مشيراً إلى أن المملكة تبنت ضمن رؤيتها 2030 موضوع التنمية المستدامة وجعلته في صدارة اهتماماتها ، حيث قامت بدعم عدد من المبادرات التي تنفذ برامج تتعلق بالتنمية المستدامة على مستوى العالم .وبحث الملتقى عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات التدريب وبناء القدرات والتخطيط الإستراتيجي والتدقيق التعاوني وتقاسم المعلومات والتجارب والمسائل المتصلة بمختلف الأنشطة التي تسهم في تنمية وتطوير آفاق التعاون بين الأجهزة الأعضاء .مما يُذكر أن الملتقى يعقد على هامش اجتماع المجلس التنفيذي السادس والخمسين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " ارابوساي" الذي يبدأ أعماله غداً في تونس.// انتهى //16:09ت م