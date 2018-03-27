الجزائر 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسسلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بمحافظة تمنراست جنوب البلاد وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن مملوء بالذخيرة وجهاز اتصال .وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية التي اوردن النبأ اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش ألقت القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة الجلفة .وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن عناصر من الأمن أوقفت 35 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وميلة وتلمسان وتمنراست .// انتهى //16:10ت م