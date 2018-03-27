عام / عنصر إرهابي يسلم نفسه والقبض على آخر وإيقاف العشرات من المهاجرين بالجزائر
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
الجزائر 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بمحافظة تمنراست جنوب البلاد وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن مملوء بالذخيرة وجهاز اتصال .
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية التي اوردن النبأ اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش ألقت القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة الجلفة .
وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن عناصر من الأمن أوقفت 35 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وميلة وتلمسان وتمنراست .
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16:10ت م