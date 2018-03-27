الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستنطلق بعد غدٍ الخميس منافسات بطولة التحدي الأولى للسباحة في مسبح الصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي بمدينة الرياض , بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من رؤساء الأندية.وتستمر البطولة لمدة 3 أيام بمشاركة 8 أندية هي الصفا والفتح والخليج والعدالة والنجوم والروضة والابتسام والاتحاد ومراكز جدة والدمام مع مشاركة ناديين من الأندية الخاصة يمثلهم أكثر من 100 سباح من بينهم ستة سباحين من ذوي الاحتياجات الخاصة يتنافسون على جوائز البطولة التي ستحظى بمشاركة اتحاد الرياضة المجتمعية وعدد من الاتحادات لإقامة فعاليات مصاحبة للأطفال والعائلات طيلة أيام البطولة .وأكد المهندس أحمد القضماني أن البطولة تتركز على أهمية استمرار ممارسة اللاعبين للعبة وسط أجواء عائلية وجماهيرية يقيمها اتحاد الرياضة المجتمعية وعدد من الاتحادات.وقال: "تم الانتهاء من جميع التحضيرات لاستقبال الأندية والسباحين المشاركين وتهيئة الأجواء في سبيل ظهور البطولة بالشكل الذي نطمح له وبمشيئة الله تكون خير بداية لنا وللاعبين الذين نأمل منهم التميز وتحقيق الإنجازات باسم المملكة في المحافل المحلية والدولية .// انتهى //16:14ت م