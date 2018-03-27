الباحة 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018م واستعقد الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة، بعد غد ، اجتماع جمعيتها العمومية لهذا العام، وذلك بمقر الغرفة .وسيتم خلال الاجتماع استعرض تقرير مجلس إدارة الغرفة عن نشاطها خلال الفترة المالية المنتهية في 21 / 12 / 2017 م، والاطلاع على الحسابات الختامية وتقرير مراجعة الحسابات عن نفس الفترة، على جانب مناقشة التداول في مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2018م، فيما دعت الغرفة المشتركين المجددين لعضويتها للعام المالي 2018 إلى حضور الاجتماع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.// انتهى //17:01ت م