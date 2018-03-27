الخبر 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسوقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع مؤسسة التفكير والنماء للخدمات التجارية اتفاقية تعاون مشتركه لمشروع " نبع الخبراء "، وذلك في بمقر الاتحاد في الخبر.وقد وقع الاتفاقية كل من أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، ومدير مؤسسة التفكير والنماء للخدمات التجارية مكي آل سالم.وأوضحت مسؤولة الإعلام باتحاد الغرف نورة السالم، أن الاتفاقية تهدف لتقديم مؤسسة التفكير والنماء برامج ودورات تدريبية وإعداد خطط استراتيجية وتقديم محتوى تدريبي للمتقاعدين وذوي الخبرات وتأهيلهم وفق معايير وأسس منهجية معتمدة في موطن المتقاعدين بدول المجلس لاعتمادهم كخبراء ومستشارين في تخصصاتهم في الأسواق الخليجية والعربية والدولية.وأشارت إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه الخبرات عبر مشروع التسويق المتحد الذي يرأسه فخرياً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مساعد بن سعود, الذي يهدف إلى تنمية التجارة البينية وتعزيز فرص الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار وإتاحة الفرص للتواصل والتفاعل بين أصحاب الأعمال ونظرائهم من الدول الأخرى على المستوى الخليجي والدولي في تطوير الاقتصاد الخليجي, مؤكدة أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يسعى لتسخير جميع إمكانياته للارتقاء بالهيئات والمنظمات والمؤسسات بدول المجلس، والتعاون معهم بما يحقق النفع والفائدة لهذه الكيانات الاعتبارية ولمواطني دول المجلس.// انتهى //17:10ت م