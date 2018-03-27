المدينة المنورة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسالتقى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمنطقة محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني، بمكتبه في الوكالة اليوم ، وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع والتعاون في تفعيل المسارات والبرامج السياحية بالمدينة المنورة بما يخدم زوار المدينة المنورة سواء معتمرين أو حجاج.كما التقى مدير سياحة المدينة المنورة، مدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة محمد مصطفى النعمان خلال زيارته لمقر مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة , وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية تطوير مستوى التنسيق بين الطرفين فيما يخدم تاريخ المدينة المنورة وأحداث السيرة النبوية والمواقع التاريخية والتراثية.// انتهى //17:12ت م