تونس 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأدان اتحاد إذاعات الدول العربية إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على المملكة ، عادً ذلك انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي والإنساني.وقال في بيان أصدره من مقره بالعاصمة التونسية اليوم " إن الاتحاد إذ يعبر عن إكباره لنجاح القوّات العسكريّة السعودية في التّصدّي الفعال لهذه الاعتداءات والحيلولة دون تحقيقها لغاياتها ، فإنّه يبتهل إلى الله العليّ القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرّخاء " .// انتهى //17:13ت م