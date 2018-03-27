تونس 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأعربت مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية السعودية عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للاعتداءات الصاروخية السافرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على عدد من مناطق المملكة .وقال رئيس مجموعة الصداقة عضو مجلس نواب الشعب التونسي ماهر المذيوب في بيان اليوم " تابعنا باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية وروعت الآمنين ، مؤكدين إدانتنا ورفضنا التام لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة والهجمات الصاروخية المريعة " .وأكد أن هذه الأعمال الدنيئة لن تنال من عزم قيادة المملكة في الدفاع عن أمن واستقرار مواطنيها والحفاظ على أرواحهم ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وسائر بلاد المسلمين .// انتهى //17:17ت م