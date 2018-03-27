عام / مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على المملكة
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
تونس 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
أعربت مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية السعودية عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للاعتداءات الصاروخية السافرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على عدد من مناطق المملكة .
وقال رئيس مجموعة الصداقة عضو مجلس نواب الشعب التونسي ماهر المذيوب في بيان اليوم " تابعنا باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية وروعت الآمنين ، مؤكدين إدانتنا ورفضنا التام لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة والهجمات الصاروخية المريعة " .
وأكد أن هذه الأعمال الدنيئة لن تنال من عزم قيادة المملكة في الدفاع عن أمن واستقرار مواطنيها والحفاظ على أرواحهم ، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وسائر بلاد المسلمين .
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17:17ت م