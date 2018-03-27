المدينة المنورة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنظمت هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع شركائها، ندوةً علمية تحت عنوان " استدامة الخرسانة الجاهزة وأحدث التكنولوجيا المستخدمة فيها " , وذلك في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز , بحضور عدد كبير من المهندسين والمهتمين في قطاع البناء والتشييد والقطاع الهندسي ومكاتب الاستشارات الهندسية .وتناولت أعمال الندوة التي شملت أربعة جلسات علمية متخصصة قدمها خبراء ومتخصصون على المستوى المحلي والعالمي ، التعريف بأهم وأحدث التقنيات والمنتجات الخرسانية الحديثة وطريقة الحفاظ على ديمومة المنتج.وقدم الأستاذ بقسم الهندسة المدنية وعلوم الأرض بجامعة دلفت الهولندية الدكتور هنك جونكرز، محاضرة تحدث فيها عن إطلاق منتج الخرسانة الحيوية لأول مرة في الشرق الأوسط الذي طورته جامعة دلفت الهولندية، مؤكداً أن هذا المنتج يستطيع معالجة نفسه مع مرور الزمن من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تضمن استدامة مشروعات البناء والإعمار .فيما استعرض المتخصص في الخرسانة الحيوية والرئيس التنفيذي لشركة بازلسك السيد بارت فاندر في المحاضرة العلمية الثانية من أعمال الندوة، جانب من التطبيقات العملية التي ساهمت في زيادة عمر المنتج الافتراضي عن طريق مجموعة من المواد الحديثة التي تضمن استدامة الخرسانة.وفي المحاضرة الثالثة سلّط عميد الخدمات التعليمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عمر بن سعيد العامودي ، على أهمية منتجات الخرسانة الجاهزة واستدامتها من خلال الاعتماد على كود البناء السعودي .واختتمت أعمال الندوة العلمية بالمحاضرة الرابعة والأخيرة التي قدمها مدير قطاع الإقليمي لمضافات الخرسانات الإسمنتية بشركة BASF ديفيد باورمان، حيث تحدث فيها عن تأثير وعوامل مقاومة المنتجات الخرسانية وأحدث المواد الداخلة في تصينعها خصوصاً في صناعة الخرسانة الجاهزة التي تمثل العصب الرئيس لقطاع الإنشاءات وتتبع النمو والتطور في استخدام المادة الأساسية في تصنيع الخرسانة الجاهزة .// انتهى //17:24ت م