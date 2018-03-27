سكاكا 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسرعى معالي مدير جامعة الجوف إسماعيل بن محمد البشري اليوم حفل تدشين الخطط الاستراتيجية للكليات والعمادات بالجامعة والبالغ عددها 27 خطة استراتيجية وذلك بالقاعة الكبرى للاجتماعات .وحث معاليه خلال الكلمة التي ألقاها جميع القيادات في الجامعة وعمداء الكليات والعمادات على مواصلة العمل الجاد والمخلص لتحقيق أهداف الجامعة الطموحة، والمتماشية في جميع محاور عملها مع رؤية المملكة 2030 ، مؤكدا أنه لن تحقق الجامعة المكانة والريادة التي تتطلع إليها إلا بسواعد أبنائها وبناتها المخلصين.بعد ذلك استعرض عمداء الكليات والعمادات ملخص الخطط الاستراتيجية لقطاعاتهم والتي تسعى لتحقيق عدد من مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجامعة، واستيفاء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.يذكر أن مكتب التخطيط الاستراتيجي بجامعة الجوف وبالتعاون مع الكليات والعمادات بالجامعة قد أنهى إعداد الخطط الاستراتيجية للكليات والعمادات، ومركز الارشاد بواقع " 27 " خطة استراتيجية أنجزتها كوادر الجامعة، وتم تصميم دليل لإعداد الخطط الاستراتيجية وفقاً للمنهجيات العلمية وتحقيق معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد ، كما تم وضع برنامج زمني للانتهاء من إعداد الخطط، وتشكيل لجنة بكل كلية وعمادة لإعداد خطتها الاستراتيجية .// انتهى //17:31ت م