رام الله 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، إن الغالبية العظمى من دول العالم ترفض قرارات إدارة الرئيس ترامب ان القدس عاصمة لإسرائيل، وتؤكد رفضها للتهديدات الأميركية، وصوت مجلس حقوق الإنسان لصالح خمسة قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية، رغم التهديدات الأميركية غير المسبوقة.وأكد عريقات خلال لقاء اليوم مع نائب وزير خارجية المكسيك ميجال رويس كافنيس، ووفد من الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي كل على حدة، أن قيام الإدارة الأميركية بمكافأة سلطة الاحتلال بالمزيد من المساعدات المالية والعسكرية وتهديد الدول المساندة للقانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية بقطع المساعدات عنها، وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني لتمسكه بالقانون الدولي وحقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها الحق في تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، يعد خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي والشرعية الدولية.// انتهى //17:31ت م