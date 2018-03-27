المدينة المنورة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسرعى محافظ محافظة بدر مبارك بن عطا الله المورقي، أمس، حفل تكريم الطلاب والطالبات الأيتام المتفوقين, الذي نظمه مكتب التعليم بالمحافظة, ضمن مبادرة الشراكة مع شركة أرامكو السعودية بينبع, ومبادرة دعم طلاب برامج التربية الخاصة.وثمّن مدير مكتب التعليم ببدر خالد عمر الصبحي، في كلمته خلال الحفل مبادرة أرامكو ودعمها لهذه الفئة الغالية من مجتمعنا, فيما كرّم راعي الحفل الطلاب المتفوقين, وممثلي الجهات المنظمة والراعية للفعالية.// انتهى //17:45ت م