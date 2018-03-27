بروكسل 10 رجب 1439 ه الموافق 27 مارس 2018 م واسأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ حزمة من التدابير العقابية ضد روسيا وعلاقتها بحادث الهجوم بغاز الأعصاب في بريطانيا مؤخراً.وقال ستولتنبيرغ في بيان صحفي اليوم ، إن الهجوم في سالزبوري يمثل استخداماً لغاز الأعصاب فوق أراضي الناتو، مبيناً " أن المشاورات التي جرت في صفوف الحلفاء أسفرت حتى الآن عن طرد أكثر من 140 مسؤولاً روسياً من قبل أكثر من 25 من حلف الناتو وهو ما يمثل استجابة دولية واسعة وقوية ومنسقة " .وأضاف ان الناتو قرر اليوم سحب اعتماد سبعة موظفين في البعثة الروسية لدى حلف الناتو، بالاضافة إلى رفض طلب الاعتماد لثلاثة آخرين .وأشار إلى أن مجلس شمال الأطلسي قرر تخفيض الحد الأقصى لحجم البعثة الروسية لحلف الناتو بواقع عشرة أشخاص، مؤكداً أن هذه التدابير تعد رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن هناك تكلفة وعواقب على نمط سلوكها غير المقبول والخطير".// انتهى //18:42ت م