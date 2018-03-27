الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستغلب , اليوم , فريق الطائي على نظيره العروبة بثلاثة أهداف دون مقابل , في المباراة التي أقيمت استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل , ضمن المرحلة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وبهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الحزم صاحب المركز الثاني , فيما بقي العروبة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة .وفي المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة , تمكن فريق نجران من التغلب على المجزل بهدفين مقابل هدف , ليرفع نجران رصيده بهذا الانتصار إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر , وتجمد رصيد المجزل عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر .// انتهى //18:43ت م