رياضي / دوري الأمير محمد بن سلمان : الطائي يتغلب على العروبة بثلاثة أهداف دون مقابل
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
تغلب , اليوم , فريق الطائي على نظيره العروبة بثلاثة أهداف دون مقابل , في المباراة التي أقيمت استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل , ضمن المرحلة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .
وبهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن الحزم صاحب المركز الثاني , فيما بقي العروبة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة .
وفي المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة , تمكن فريق نجران من التغلب على المجزل بهدفين مقابل هدف , ليرفع نجران رصيده بهذا الانتصار إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر , وتجمد رصيد المجزل عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر .
// انتهى //
18:43ت م