مكة المكرمة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسشجب إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي استهداف أراضي المملكة بعدد من الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن، منوهاً بتمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها.وقال : إن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية ومن يقف خلفها كنظام إيران، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي.وسأل الله العلي القدير أن يحفظ على المملكة امنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //18:44ت م