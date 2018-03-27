نيويورك 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسبدأت اليوم في نيويورك أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الأمريكي، الذي ينظمه المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية، تحت عنوان : " عنصر التحول : من الرؤية إلى التنفيذ "، وذلك ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية .ويجمع المنتدى كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات السعودي والأمريكية من شتى مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة، مع مسؤولين كبار من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - .ويهدف منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الأمريكي، إلى بحث فرص تعزيز التجارة والاستثمارات المساعدة المحتملة لتعميق الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية ، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي تحفزها رؤية المملكة 2030 ، وتبادل الأفكار والخبرات المؤثرة في الجوانب الاقتصادية.كما يسلط المنتدى الضوء على سبل زيادة وتنمية الاستثمارات الثنائية، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والإسهام في إيجاد الحلول .// يتبع //18:45ت م