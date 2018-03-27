نجران 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستواصل وحدات التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران (الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات والمعهد الثانوي الصناعي)، تنفيذ برنامج "أتقن" في مرحلته الثالثة.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران سعيد أحمد آل جبار، أن عدد المتدربين والمتدربات من أفراد المجتمع بالمنطقة بلغ أكثر من 650 متدرباً ومتدربة، مقدماً شكره لقادة الوحدات التدريبية على الجهود التي بذلوها في تنفيذ البرنامج، مبيناً أن التسجيل لا يزال مستمراً للراغبين بالالتحاق في الدورات من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa .// انتهى //18:49ت م