نجران 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"، بالتنسيق مع إدارة المرور بالمنطقة، بحضور مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن علي طالبي.واستهدفت الورشة التي أقيمت بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الدعاة والأئمة وخطباء الجوامع بمنطقة نجران، وجرى خلالها التطرق إلى الدور الهام لخطباء المساجد والجوامع في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيههم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات.كما تطرقت الورشة إلى الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية، والقيادة الآمنة للمركبة، وأهمية التقيد بإرشادات المرور ودورها الرئيسي في المحافظة على سلامة الفرد والمجتمع.// انتهى //18:49ت م