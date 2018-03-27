البيضاء 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسقصفت مليشيا الحوثي الانقلابية بالدبابات وعربات الـ ( بي ام بي) وقذائف الهاون ، منطقة "الزوب" بمديرية القريشية الآهلة بالسكان في محافظة البيضاء وسط اليمن، مع استمرار فرض حصار خانق على أهالي المنطقة ذاتها.وقالت مصادر محلية في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن قصف الميليشيا الانقلابية اسفر عن أضرار جسيمة لحقت بمنازل ومزارع المواطنين اليمنيين وتفجير خمس آبار مياه وهو ما أجبر الاُسر التي طال منازلها القصف على المغادرة ".وأضافت تلك المصادر "أن قصف المليشيا العشوائي والحصار الخانق لمنطقة الزوب جاء بعد أن رفض ابناؤها طلب الميليشيا بفتح طريق وسط القرية للوصول إلى قرى أخرى وضمانات بعدم التعرض لهم سعيا ًللوصول إلى مناطق لقاح وصرار الجشم وذي كالب الأسفل لقطع الطريق الوحيد الرابط بين منطقة قيفة ومحافظة مأرب.وفي ذات السياق شن طيران التحالف العربي اليوم غارتين على مواقع وتجمعات وآليات الميليشيا الانقلابية في مديرية الملاجم بالمحافظة, اسفرتا عن سقوط قتلا وجرحى في صفوف المليشيا، كما تم تدمير اسلحة وذخائر .// انتهى //18:50ت م