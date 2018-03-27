الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسالتقى مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز جباري اليوم سفيري الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر وروسيا لدي اليمن فلاديمير ديدو شكين كلاً على حدة .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين اليمن وامريكا واليمن روسيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.واستعرض مستشار الرئيس اليمني وفقاً لوكالة الانباء اليمنية تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مشيراً إلى الانتهاكات الجسمية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني وما تسببت به من نزوح وتهجير للمواطنين، ناهيك عن عمليات الاعتقالات والاخفاء القسري الذي طال الالاف من السياسيين والناشطين والصحفيين.وأشار جباري إلى أن المليشيا ماتزال ترفض عمليات السلام وذلك من خلال ممارستها الخاطئة منها القصف العشوائي ضد المدنيين واطلاقها للصواريخ الباليستية ضد المدن اليمنية والمملكة العربية السعودية .من جانبهما جدد سفيرا الولايات المتحدة الامريكية ، وروسيا دعم بلادهما للعملية السياسية في اليمن المرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث.// انتهى //18:58ت م