الطائف 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستفقد معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، اليوم، مركزي الهدا والشفا ، وذلك للاطلاع على سير العمل في المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية والجهات الخدمية، والاستماع لطلبات المواطنين .ونقل الميموني لأهالي مركزي الهدا والشفا تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للاهتمام بكل مايخدم المواطن والتنمية.وشاهد محافظ الطائف عرضاً مرئياً تضمن أبرز مراحل التطوير لطريق الشفا الدائري ، والدراسات المقترحة لتطويره ، مستمعاً إلى شرح عن أهم المشاريع التنموية، وكذلك أبرز المواقع القابلة للاستثمار التي تهدف إلى رفع مستوى مركزي الهدا والشفا من الناحية السياحية.كما زار معاليه مزراع ومصنعي الورد في الشفا والهدا، واطلع على الاستعدادات لمهرجان الورد الطائفي وما يشكله من نقلة سياحية للطائف من خلال هذا المنتج المميز الذي أصبح هوية الطائف وشعارها .// انتهى //19:00ت م