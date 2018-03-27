جدة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستنطلق بعد غد الخميس بجدة ولمدة ثلاثة أيام، قافلة ملتقى مكة الثقافي في نسختها الثانية للعام الحالي, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة.وستنطلق القافلة من ساحة الرمال بالواجهة البحرية الجديدة براً وبحراً، وتسير على طول الواجهة جنوباً وتعود عبر طريق الملك ، إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمشاركة الجهات الأمنية، والخدمية، والتعليمية، والثقافية، في القطاعين الحكومي والخاص.وتشمل فعاليات القافلة، التي تقام على كورنيش جدة وحديقة السنابل مسيرة مكونة من المشاة والمركبات والدراجات التي تعرض المبادرات ورسائل الملتقى بأسلوب إبداعي بمشاركة جماهيرية وإعلامية من خلال 55 جهة حكومية وأهلية.كما تقدم القافلة الخدمات المباشرة وبرامج التوعية للجمهور وزوار كورنيش جدة في حديقة السنابل لمدة ثلاث أيام، وتركز على استعراض خدمات الجهات الحكومية والخاصة وإنجازاتها، إلى جانب تكريم شهداء الواجب، وأهم الإبتكارات والاختراعات التي سجلتها منطقه مكة المكرمة في مجال الإبتكار وريادة الأعمال.وستشارك 5 محافظات في قافلة ملتقى مكة الثقافي الميدانية، "جدة، ومكة، والطائف، والليث، والقنفذة"، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة في قافلة المركبات نحو 40 جهة حكومية وأهلية، فيما بلغت مشاركة قافلة المشاة والدراجات الهوائية 6 جهات، وجميعها تحت قيادة إدارة المرور بجدة، وبلغ عدد الجهات المشاركة في القافلة البحرية، قرابة 9 جهات ، تحت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، مكونة من : ميناء جدة الإسلامي، وكليتي "الدراسات البحرية وعلوم البحار" بجامعة الملك عبد العزيز، وفريق " جت سكي " جدة، ومرسى الأحلام ومرسى البحيرات.وتنقسم القافلة التي تأتي في عامها الثاني بموافقة سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى ثلاثة قافلات رئيسة ، "المشاة ، والدراجات الهوائية، والمركبات، والقافلة البحرية"، بهدف تسليط الضوء على مكتسبات منطقة مكة المكرمة ، وترسيخ هويتها الثقافية والاجتماعية لتتضافر الجهود نحو التنمية المجتمعية الشاملة.// انتهى //19:05ت م