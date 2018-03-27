الجزائر 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسالتقى وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، اليوم في العاصمة الجزائرية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات التعاون خاصة الاقتصادي والصناعي وسبل تطويرها .كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لعقد اللجنة المشتركة الجزائرية - السعودية المقررة يومي 17 و 18 أبريل المقبل بالرياض.// انتهى //19:05ت م