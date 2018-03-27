عام / اختطاف أربعة موظفين تابعين لمنظمة إغاثية في مالي
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
برلين 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
أعلن مكتب الأمم المتحدة لمساعدات الطوارئ لغرب إفريقيا اليوم اختطاف أربعة موظفين محليين تابعين لمنظمة إغاثية في منطقة يسيطر عليها مسلحون في مالي .
وأوضح المكتب أن الموظفين كانوا يستقلون وسيلة مواصلات عامة وقت حدوث عملية الخطف في منطقة موبتي وسط مالي .
وأضاف أنه حتى الآن لا توجد معلومات عن مطالبة بأموال فدية محتملة أو الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف .
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19:31ت م