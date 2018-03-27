برلين 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأعلن مكتب الأمم المتحدة لمساعدات الطوارئ لغرب إفريقيا اليوم اختطاف أربعة موظفين محليين تابعين لمنظمة إغاثية في منطقة يسيطر عليها مسلحون في مالي .وأوضح المكتب أن الموظفين كانوا يستقلون وسيلة مواصلات عامة وقت حدوث عملية الخطف في منطقة موبتي وسط مالي .وأضاف أنه حتى الآن لا توجد معلومات عن مطالبة بأموال فدية محتملة أو الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف .// انتهى //19:31ت م