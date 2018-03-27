الرباط 10 رجب 1439 ه موافق 27 مارس 2018 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، معالي الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه اليوم بمقر السفارة بالرباط، معالي وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سابقاً، والمبعوث الخاص بالديوان الملكي لمملكة البحرين سميرة رجب التي تقوم حالياً بزيارة للمغرب.وتطرقت مباحثات الجانبين إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات على الساحة السياسية، كما تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية المتينة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.// انتهى //19:32ت م