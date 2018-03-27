واشنطن 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفياُ اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل.وأوضح البيت الأبيض في بيان اليوم أن الجانبان جددا التأكيد على علاقات التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا.وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا الجهود المشتركة ضد الممارسات الاقتصادية غير العادلة للصين والاستحواذ غير القانوني للملكية الفكرية، بالاضافة إلى مناقشة تسوية مجالات العمل المتعلقة بالتعريفات والأزمة مع كوريا الشمالية، كما أشادا بالإجراءات المشتركة من حلفاء حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لطرد ضباط المخابرات الروسية تضامناً مع المملكة المتحدة وردا على الاستخدام الروسي للأسلحة الكيميائية.// انتهى //19:35ت م