تونس 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأدان مجلس وزراء الداخلية العرب إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على عدد من مدن المملكة من بينها العاصمة الرياض بهدف ترويع المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم : إن الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذه العملية النكراء التي ترقى إلى جريمة حرب ، فإنها تعلن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها ومواجهة التطرف والإرهاب .وأعربت عن ارتياحها البالغ لأداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السعودية الباسلة وقدرتها على إجهاض كل المخططات الإرهابية.// انتهى //19:37ت م