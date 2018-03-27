صعدة 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسشنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي عمران، وصعدة اليمنيتين.وقالت مصادر محلية في تصريح لموقع " سبتمبر نت " التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مديرية حرف سفيان.وفي ذات السياق واصلت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في محافظة صعدة، وتركزت الغارات على مواقع وتجمعات الميليشيا في مديريات باقم، وكتاف، ورازح، والبقع، ومجز، والصفراء، ومدينة صعدة.وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، فضلاً عن تدمير آليات قتالية ثقيلة.// انتهى //19:49ت م