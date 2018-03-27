عام / التحالف العربي يستهدف مواقع المليشيا في منطقة الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
البيضاء 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر ميداني في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مديرية الملاجم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات ومعدات قتالية.
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19:49ت م