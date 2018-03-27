البيضاء 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسشنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.وقال مصدر ميداني في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مديرية الملاجم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات ومعدات قتالية.// انتهى //19:49ت م