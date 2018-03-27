الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسوافق مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على تعيين الدكتور محمد بن أحمد السديري مديرًا عامًا للصندوق.ورفع الدكتور السديري شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق، ولأصحاب المعالي أعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في مجال دعم تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين والمواطنات، وتحفيز قطاعات الأعمال على رفع مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، سائلا المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.// انتهى //19:50ت م