رياضي / منتخب ليتوانيا ينتصر على ارمينيا ودياً
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
فاز منتخب ليتوانيا الأول لكرة القدم , على مضيفه أرمينيا بهدف دون مقابل , في المباراة التي جمعتهما اليوم استعداداً للمنافسات الدولية المقبلة , وكان المنتخب الليتواني قد خسر قبل ثلاثة أيام في مباراة ودية دولية من منتخب جورجيا بأربعة أهداف دون رد , فيما تعادل منتخب ارمينيا في مباراته أمام استونيا دون أهداف .
يذكر أن المنتخبين الليتواني والأرميني , لم يتمكنا من التأهل عن قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم والمقرر اقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.
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20:17ت م