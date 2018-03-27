الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسفاز منتخب ليتوانيا الأول لكرة القدم , على مضيفه أرمينيا بهدف دون مقابل , في المباراة التي جمعتهما اليوم استعداداً للمنافسات الدولية المقبلة , وكان المنتخب الليتواني قد خسر قبل ثلاثة أيام في مباراة ودية دولية من منتخب جورجيا بأربعة أهداف دون رد , فيما تعادل منتخب ارمينيا في مباراته أمام استونيا دون أهداف .يذكر أن المنتخبين الليتواني والأرميني , لم يتمكنا من التأهل عن قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم والمقرر اقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.// انتهى //20:17ت م