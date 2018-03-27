الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستستعد المملكة لإستضافة منافسات " WWE " , لأول مرة ، والتي تأتي عقب الاتفاقية التي وقعها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ " WWE " فينس مكمن .وستقام المنافسات على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجمعة 27 من إبريل القادم ، حيث سيشهد هذا الحدث نزالاً يجمع بين 50 نجماً، يشاركون "رويال رامبل"، إضافة إلى سبعة نزالات على ألقاب مختلفة، يأتي في مقدمتها النزال المرتقب الذي سيجمع جون سينا وتريبل إتش وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ عام 2010 , وسيشهد عرض رويال رامبل أيضاً " نزال سلالم" على لقب الإنتركونتيننتال بين سيث رولينز وفين بالور و ذا ميز وساموا جو، حيث سيتم تعليق اللقب فوق الحلبة، بحيث يتنافس الرباعي على الصعود أولاً للحصول عليه، كما سيشهد العرض نزالاً على لقب راو للزوجي، بين ذا هاردي بويز وشيموس وسيزارو.مما يذكر أن الحدث الرياضي , ستحظى من خلاله الجماهير الرياضية على العديد من العروض الترفيهية خاصة للعائلات من مختلف المشجعين .// انتهى //20:31ت م