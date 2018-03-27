الجوف 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسانتزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني في اليمن المئات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف اليمنية, قبل أن تلوذ بالفرار.وبيّن مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "أن الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة"، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تطهير جميع تلك المواقع وتأمين المناطق المحررة بالكامل.وذكر بأن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت أيضاً من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت تهدف لقصف مواقع الجيش الوطني في منطقة برط، وبعضها موجه نحو التجمعات السكنية في مديريتي برط وخب والشعف.// انتهى //20:32ت م