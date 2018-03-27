الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسرفع الأستاذ عبدالعزيز بن راشد بن كليب شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة " وكيل الوزارة لحماية المستهلك " بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار .وأكد أن هذه الثقة ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، داعيا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.وقدم ابن كليب شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لدعمه واهتمامه، مؤكداً حرصه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة منظومة التجارة والاستثمار في هذا الوطن الغالي.// انتهى //20:34ت م