نجران 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي ، أن إطلاق الصواريخ على المملكة من قبل مليشيات الحوثي يؤكد إرهاب وخطورة تلك الميليشيات ، ويكشف نوايا من يدعمها في استهداف المملكة وجعل اليمن منصة لتقويض أمن المنطقة.وأوضح السبيعي أن ما تفعله هذه الميليشيات من استهداف للآمنين لا يقره دين أو شرع أو فطرة سوية، مشيراً إلى أن أمن المملكة سيبقى محفوظاً - بإذن الله - ولن تثنيها تلك الممارسات عن الاستمرار بكل عزم وحزم في اجتثاث هذه الفئة الباغية وتطهير اليمن منها.وبيّن مدير جامعة نجران أن الإمكانات التي تمتلكها قوات الدفاع الجوي السعودي بعد توفيق الله أسهمت في اعتراض الصواريخ البالستية، مما يثبت للجميع قدرة القوات المسلحة السعودية بكافة أفرعها على حماية الوطن ومقدراته في الوقوف ضد الطامعين .//انتهى//20:36ت م