تبوك 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس2018م واسشهد معرض جامعة تبوك الأول للكتاب حضوراً مميزاً من الزوار، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، أمس ، بمركر الأمير سلطان الحضاري بتبوك .وتوافد الزوار في الفترة المسائية التي أتيحت لجميع الفئات ، الذين حرصوا على اقتناء الكتب والمعارف بشتى أنواعها، بينما شكل الحضور من طلاب وطالبات الدراسات العليا نسبة كبيرة نظراً لإحتواء المعرض على الكتب العلمية المتخصصة في مجال البحوث والدراسات الجامعية.ويلبي المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأحد القادم رغبات مختلف فئات المجتمع في المنطقة، سواءً من الباحثين أو الطلبة أو الكتاب والمفكرين ، نظراً لتميز أجنحة المعرض وإحتوائها على شتى أنواع الكتب التعليمية والثقافية والتربوية بمشاركة 80 دار نشر، حيث شملت جميع العلوم والمعارف التي من المنتظر أن تسهم في تحقيق كافة التطلعات المرجوة منها .كما احتضن المعرض جناحاً خاصاً للأطفال يضم كتب علمية ووسائل ترفيهية متنوعة تنمي المهارات في القراءة والتعلم .// انتهى //21:03ت م