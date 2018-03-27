إسلام آباد 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واساتفقت باكستان وبروناي دار السلام على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة المجالات الأمنية والعسكرية.جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه حالياً إلى بروناي دار السلام.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن الجنرال باجوه أجرى سلسلة من اللقاءات مع القيادة السياسية والعسكرية في العاصمة بندر سري بكاوان، وركزت المباحثات على مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك والعلاقات العسكرية والتعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع والتدريب العسكري.// انتهى //21:10ت م