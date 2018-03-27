رياضي / فرنسا تتغلب على روسيا في مباراة دولية ودية
الثلاثاء 1439/7/10 هـ الموافق 2018/03/27 م واس
الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واس
تمكن منتخب فرنسا من التغلب على منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف , في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على استاد كريستوفسكي بمدينة سانت بطرسبرغ , ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال كأس العالم الصيف المقبل .
وكان المنتخب الفرنسي خسر مباراته الودية أمام منتخب كولمبيا , الجمعة الماضي , بثلاثة أهداف مقابل هدفين , فيما تلقت روسيا الخسارة الثانية خلال خمسة أيام , بعد أن فاز عليها منتخب البرازيل بثلاثة أهداف دون رد .
يذكر أن هذه المباراة هي الأخيرة للمنتخبين قبل إعلان القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا .
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