الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستمكن منتخب فرنسا من التغلب على منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف , في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على استاد كريستوفسكي بمدينة سانت بطرسبرغ , ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال كأس العالم الصيف المقبل .وكان المنتخب الفرنسي خسر مباراته الودية أمام منتخب كولمبيا , الجمعة الماضي , بثلاثة أهداف مقابل هدفين , فيما تلقت روسيا الخسارة الثانية خلال خمسة أيام , بعد أن فاز عليها منتخب البرازيل بثلاثة أهداف دون رد .يذكر أن هذه المباراة هي الأخيرة للمنتخبين قبل إعلان القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا .// انتهى //21:35ت م