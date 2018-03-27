تبوك 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واسنفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك دورتين الأولى بعنوان " فقه الدعوة إلى الله " ألقاها رئيس الجمعية السعودية للدراسات الدعوية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الخليفي في جامع النور بتبوك واستمرت ثلاثة أيام .كما نفذ المركز دورة بعنوان " التعامل مع الضغوط في العمل الدعوي " بمقر المكتب وشارك فيها الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن العمر .وأوضح مدير المكتب الشيخ سعيد بن علي الغامدي أن الدورتين أقيمت بالشراكة مع الجمعية السعودية للدراسات الدعوية ، مشيراً إلى أن الدورات تأتي ضمن جهود وخطط المكتب في تطوير أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، ورفع مستوى الدعاة في مهارة الإقناع والتأثير في الدعوة وتحمل وتقبل الآخر في الحوار والنقد البناء لما فيه خدمة الإسلام .// انتهى //21:36ت م