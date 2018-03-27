الرياض 10 رجب 1439 هـ الموافق 27 مارس 2018 م واستعادل اليوم , فريق الوحدة مع ضيفه هجر بهدف لكل منهما , في المباراة التي اقيمت على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة , ضمن المرحلة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة , فيما رفع هجر رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس للترتيب .وفي المباراة الأخرى , استطاع فريق الخليج من الفوز على ضيفه الشعلة , بثلاثة أهداف مقابل هدفين , في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر. وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس , فيما تراجع فريق الشعلة إلى المركز السابع برصيد 39 نقطة .// انتهى //21:39ت م